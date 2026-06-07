На могиле Паши Техника установили памятник

На могиле рэпера Паши Техника в Подмосковье установили бронзовый памятник. Видео с ним опубликовала бывшая жена артиста Ева Карицкая.
Памятник изготовили на деньги, которые в 2025 году пожертвовал треш-стример Меллстрой. Он перевел четыре миллиона рублей. Макет сделали еще в августе прошлого года.
Источник: соцсети
Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в тайской больнице 4 апреля после того, как провел в состоянии искусственной комы более десяти дней. Ему было 40 лет.
В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что до госпитализации рэпер получил тяжелое отравление запрещенными веществами.