В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией, гриппом и краснухой

Джафара Панахи приговорили к году тюрьмы и запретили выезжать из Ирана
Netflix показал первый тизер сериала «Скуби-Ду: Начало»
В Завидово пройдет благотворительный турнир по гольфу в поддержку «Деменция.net»
В США отметили День «сикс севен». Сотни ньюйоркцев собрались в парке, чтобы сделать вирусный жест
Суд признал незаконным отчисление студентки из-за диплома, который посчитали написанным ИИ
На Gastreet International Restaurant Show в Сочи заработает грибной бар «Афиши Рестораны» и Shroom
Погиб автор песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талай Райли
Флагман 12 Storeez в Москве открылся в здании на Петровке
На хакатоне «Школы 21» и Universal University победила команда, создавшая ИИ-сервис для «Афиши»
Главред «Афиши Daily» обсудила на ПМЭФ новую экономику внимания
Машино-места в новостройках Москвы подорожали на 46% за год
Дедушка случайно выложил видео, где он пытается выключить камеру. Ролик собрал 3 млн просмотров
Новые набережные появятся районах Хорошево-Мневники, Филевский парк, Дорогомилово и Пресненский
Инсайдер показал финальный дизайн складного айфона
Paramount запускает собственную игровую студию
Сиквел «Супер Марио» стал первым фильмом 2026 года, собравшим 1 млрд долларов
В московских библиотеках открылись летние читальни на открытом воздухе
«Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 всего за 10 дней проката
Выставка «Фабрика чудес» к 90-летию «Союзмультфильма» откроется на ВДНХ 15 июня
Эмилия Кларк рассказала, что финал Дейнерис в «Игре престолов» вызывает у нее ярость
Шон Пенн рассказал, что больше не хочет ходить на церемонии награждения актеров
Около 10 тысяч человек приняли участие в «Красочном забеге» в Москве
На могиле Паши Техника установили памятник
Корейская художница нарисовала мемы с Леонидом Каневским и восхитила русскоязычных пользователей
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Женщина нашла в вещах покойной бабушки папку с ее крашами среди знаменитостей
В России средние зарплаты выше 200 тысяч рублей появились в пяти отраслях
Ядовитые гусеницы захватывают Берлин

В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией, гриппом и краснухой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Олег Мороз/Unsplash

В России по итогам 2025 года зафиксировали рост распространения нескольких инфекционных заболеваний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Самый заметный рост у гемофильной инфекции: заболеваемость ею в 2025 году превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Кроме того, увеличилось число заболевших гриппом (в 6 раз), краснухой (в 5,6 раза) и листериозом (в 3,3 раза).

Еще выросли показатели по распространению генерализованных форм менингококковой инфекции (в 2,5 раза), энтеровирусными инфекциями (в 2,4 раза) и кори (в 2,1 раза). Зафиксировали также рост распространения лихорадки Ку (в 1,9 раза), норовирусной инфекции (в 1,8 раза) и внебольничной пневмонии (в 1,5 раза).

При этом общее число зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в стране снизилось. В 2025 году было выявлено 35,7 млн таких случаев — на 9,3% меньше, чем в 2024 году.

Недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал протестировать на ВИЧ не менее трети населения России. «Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение»,
 — пояснил он.

Расскажите друзьям