В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией, гриппом и краснухой

Самый заметный рост у гемофильной инфекции: заболеваемость ею в 2025 году превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Кроме того, увеличилось число заболевших гриппом (в 6 раз), краснухой (в 5,6 раза) и листериозом (в 3,3 раза).