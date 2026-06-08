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На хакатоне «Школы 21» и Universal University победила команда, создавшая ИИ-сервис для «Афиши»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба «Школы 21» и Universal University

7 июня в Москве завершился четырехдневный хакатон «Креаторы и кодеры». 80 участников из «Школы 21» — школы цифровых технологий от «Сбера» — и Universal University разработали ИИ-решения для музеев и культурных пространств.

Победители создали для «Афиши» сервис генерации персонализированных открыток — приглашений на события. Так приглашение становится более теплым, запоминающимся и индивидуальным. Пользователь выбирает адресата и настроение, а сервис подбирает подходящее изображение и текст.

«Честно говоря, мы не приходили на хакатон с надеждой на победу: многие из нас учатся в „Школе 21“ всего около месяца, поэтому воспринимали участие как возможность попробовать свои силы и получить новый опыт. Наверное, именно взаимная поддержка и желание сделать хороший продукт помогли нам дойти до финала и добиться такого результата», — поделилась Елена Суслина, тимлид команды-победителя.

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© Пресс-служба «Школы 21» и Universal University
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© Пресс-служба «Школы 21» и Universal University
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© Пресс-служба «Школы 21» и Universal University

Второе место заняла команда «Ночь в музее» с приложением для Пушкинского музея. Оно подбирает мероприятия с учетом инклюзивных условий: перевода на РЖЯ, тифлокомментирования, тактильных материалов и доступной среды. Третье место досталось команде Final Static — они сделали навигацию для Центра «Зотов», которая помогает строить маршруты между этажами.

Победители и призеры получили подарки от партнеров: билеты на Пикник Афиши, абонементы на посещение выставок и экспозиций, сертификаты на мерч, книги и памятные сувениры.

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