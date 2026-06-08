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На Gastreet International Restaurant Show в Сочи заработает грибной бар «Афиши Рестораны» и Shroom

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Афиша Рестораны» и Shroom

С 7 по 12 июня на главном фестивале гастроиндустрии Gastreet International Restaurant Show в Сочи «Афиша Рестораны» и лаборатория функциональных напитков Shroom объединятся, чтобы создать уникальный экспириенс для гостей фестиваля.

На новой площадке Gastreet под названием «Двор» появится грибной бар для поклонников коктейльной культуры и функциональных напитков. В барной карте — авторские коктейли и трендовые функциональные напитки: например, антипохмельный кофе, какао с грибами-адаптогенами, протеиновые смузи и другие миксы.

Днем бар будет работать в to go формате, фокусируясь на Low & No напитках, а вечером — предлагать сенсорный опыт по предварительному бронированию. С 7 по 12 июня, с 18.00, бартендер Виталий Колпин будет миксовать для участников Gastreet коктейли на основе грибов-адаптогенов. Колпин — многократный победитель и призер российских и международных чемпионатов в 18 странах, бармен с 20-летним опытом работы и основатель Craft Bar Skills Academy.

С помощью небольшого теста посетители смогут выбрать специальные грибные капли и превратить любой напиток в функциональный под свой запрос. «Забронировав таймслот в баре, вы сможете погрузиться в удовольствие, которое не связано напрямую с изменением сознания. Продолжением сенсорного опыта в баре станет аудиосопровождение к каждому напитку, которое отвлечет от суеты фестиваля и активной коммуникации и поможет провести время вне внешних триггеров, погрузившись в грибной вайб», — говорится в анонсе.

Время работы бара — с 10.00 и до последнего гостя. К напиткам подадут фестивальное меню, в которое вошли чиабатта с запеченными вешенками, сулугуни и два вида мороженого — с протеином и природными афродизиаками и адаптогенами. Выиграть фишки на бесплатные коктейли и специальные бизнес-оферы «Афиши Рестораны» для участников Gastreet 2026 можно в аппарате-хваталке в зоне «Сбера» на главной площади.

Грибной бар «Афиши Рестораны» х Shroom Shroom
Ресторан / курорт «Красная Поляна 960», площадка «Двор»
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