Флагман 12 Storeez в Москве открылся в здании на Петровке

Флагман 12 Storeez в Москве переехал из Столешникова переулка в «Женевский дом» на Петровке, 7. Об этом пишет «Большой город» со ссылкой на пресс-службу бренда.
Площадь магазина — 880 квадратных метров. В этом здании на первом этаже ранее находился бутик Chanel.
Открытие готовилось почти три года, рассказал CEO компании Иван Хохлов. Интерьер спроектировала архитектор Полина Дицман, также создававшая флагман на Невском проспекте в Петербурге.
© Фото: 12 Storeez
Витрины в пресс-релизе описаны как «театральные многослойные сцены». В магазине девять примерочных, у каждой из которых собственный дизайн: например, есть пространства овальной формы. В отдельных ВИП-примерочных «захочется много фотографироваться», рассказали авторы проекта. Их можно бронировать заранее.