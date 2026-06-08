Apple представила iOS 27

Apple представила новую версию операционной системы iOS 27. Презентация прошла на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC 2026), трансляция велась на ютуб-канале Apple. Для Тима Кука эта презентация стала последней на посту генерального директора компании.



Новая система будет работать, начиная с iPhone 11. Публичная бета-версия появится в июле. Полноценный релиз состоится осенью 2026 года вместе с macOS 27 под названием Golden Gate.



ИИ-плафторма Apple Intelligence в этой версии iOS была значительно улучшена и получила большое количество новых функций. Работу над этим вели совместно с Google с использованием технологий, лежащих в основе Gemini.



В iOS 27 голосовой помощник Siri становится полноценным ИИ-ассистентом. Сначала Siri AI будет доступна только на английском языке, позднее появятся версии и на других языках. Помощник будет работать как чат-бот с отдельным приложением. Он будет доступен на разных устройствах Apple: iPhone, iPad, Apple Watch и Apple Vision Pro.