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Apple представила iOS 27

Афиша Daily
2 мин на чтение
Кадр: Apple

Apple представила новую версию операционной системы iOS 27. Презентация прошла на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC 2026), трансляция велась на ютуб-канале Apple. Для Тима Кука эта презентация стала последней на посту генерального директора компании.

Новая система будет работать, начиная с iPhone 11. Публичная бета-версия появится в июле. Полноценный релиз состоится осенью 2026 года вместе с macOS 27 под названием Golden Gate.

ИИ-плафторма Apple Intelligence в этой версии iOS была значительно улучшена и получила большое количество новых функций. Работу над этим вели совместно с Google с использованием технологий, лежащих в основе Gemini.

В iOS 27 голосовой помощник Siri становится полноценным ИИ-ассистентом. Сначала Siri AI будет доступна только на английском языке, позднее появятся версии и на других языках. Помощник будет работать как чат-бот с отдельным приложением. Он будет доступен на разных устройствах Apple: iPhone, iPad, Apple Watch и Apple Vision Pro.

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Siri AI будет иметь расширенный доступ к данным устройства и сможет распознавать все, что видит на экране и камере. Например, посчитать калории продуктов на фото. Apple обещает, что конфиденциальность данных сохранится. Голос ассистента можно будет менять.

Интерфейс Liquid Glass также получит обновление: можно будет менять степень прозрачности элементов или полностью отключить такой режим. Еще из новинок: отслеживание менструального цикла в приложении «Календарь»; улучшенный поиск по содержимому телефона; эквалайзер для AirPods; автозамена утекших в сеть паролей; ИИ-инструменты в приложении «Фото»; а также улучшенный родительский контроль.

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Тим Кук