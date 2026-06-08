Бренд Vizit в России уволил эсэмэмщика, который предложил «дать в ротик» девушке в переписке

Бренд презервативов Vizit уволил SMM-менеджера, предложившего девушке в переписке «дать в ротик». Об этом сообщило издание «Подъем».
Об инциденте сообщила девушка по имени Майя. Она рассказала, что предлагала бренду сотрудничество. В переписке с аккаунтом компании в соцсетях ей посоветовали написать на корпоративную почту, а в следующем сообщении добавили: «Еще в ротик тебе дать можем».
В компании Vizit изданию «Подъем» рассказали, что извинились перед девушкой, а с SMM-специалистом прекратили сотрудничество. «Естественно, мы не считаем это нормой. Это хамство, тем более направленное в адрес женщины, и мы это категорически не поддерживаем. Наш бренд известен своей провокационной коммуникацией, но, к сожалению, иногда новые люди в команде в попытке показаться креативными могут перейти все допустимые границы», — говорится в комментарии команды.