В Центре «Зотов» стартовала кинопрограмма «Дом, который», приуроченная к выставке «Дом 21. В гостях у художников». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы кинопоказов.
Они будут проходить на протяжении всего лета. Фильмы объединит образ дома. Зрители смогут посмотреть ленту «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша, документальный проект «Рожденные в СССР», мультфильм «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки и советскую классику «Звонят, откройте дверь» Александра Митты.
В программу также включили испанский фильм «Дух улья» Виктора Эрисе, картину «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, драму «Звук падения» Маши Шилински, ленту «Коктебель» Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского и иранскую ленту «Где дом друга?» Аббаса Киаростами.
«Сегодня кинематограф активно осмысляет образ дома, предлагая зрителю универсальное поле для разговора о чувстве принадлежности и безопасности. Традиционно дом в кино — это не только место действия, но и живой образ, хранящий воспоминания, мечты и травмы одновременно. Обращаясь шире к теме дома и детства, мы видим, как из бытового „пространства для жизни“ он превращается в многослойную психологическую метафору, чувствительную к историческому и воображаемому», — отметили представители «Зотова».
Серия кинопоказов стартовала 2 июня. Фильмом открытия стала картина «Фейерверки днем», которая получила приз за лучший дебют на фестивале «Маяк». Также в «Зотове» показали «Сентиментальную ценность» Йоакима Триера.
Посмотреть расписание предстоящих показов можно на сайте центра. Билеты на выставку «Дом 21. В гостях у художников», рассказывающую о квартирах-мастерских знаменитых домов ВХУТЕМАСа, продаются на «Афише».