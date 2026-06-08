«Сегодня кинематограф активно осмысляет образ дома, предлагая зрителю универсальное поле для разговора о чувстве принадлежности и безопасности. Традиционно дом в кино — это не только место действия, но и живой образ, хранящий воспоминания, мечты и травмы одновременно. Обращаясь шире к теме дома и детства, мы видим, как из бытового „пространства для жизни“ он превращается в многослойную психологическую метафору, чувствительную к историческому и воображаемому», — отметили представители «Зотова».