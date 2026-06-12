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Умер Дэвид Хокни — один из важнейших современных художников

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

В возрасте 88 лет умер британский художник Дэвид Хокни  — один из основателей британского поп-арта 1960-х годов. Об этом сообщает  Би-би-си со ссылкой на его представителя.

«Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур современного искусства XX и XXI веков, мирно скончался дома 11 июня 2026 года, за месяц до своего 89-летия», — говорится в заявлении.

Хокни родился в Брэдфорде, а в 1963-м переехал из Великобритании в США. Он работал с живописью, фотографией, графикой, литографией, витражами, сценографией и цифровыми рисунками.

Мировую известность Хокни принесли работы, посвященные Калифорнии, прежде всего знаменитые картины с бассейнами, среди которых «Большой всплеск» 1967 года. Художник также прославился масштабными пейзажами родного Йоркшира, экспериментами с фотографией и смелым использованием новых технологий.

«Большой всплеск»
© artchive.ru

После выхода iPad в 2010 году Хокни одним из первых среди признанных мастеров начал использовать планшет как полноценный инструмент для создания искусства. Он рисовал на iPad пейзажи, натюрморты и портреты, а затем выставлял цифровые работы в крупнейших музеях мира наравне с традиционной живописью.

В 2018 году его картину «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали на аукционе за рекордные 90,3 млн долларов. Благодаря этому Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих.

«Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)»
© Christie's

Произведения Хокни входят в собрания ведущих музеев мира, включая Tate и Museum of Modern Art.

Директор фестиваля «Ночь света» Наталья Аршанская рассказывала «Афише Daily» об одной из работ Хокни. В 1983 году художник проводил рождественские каникулы с пожилой матерью и друзьями. Во время партии в скребл он не смог сосредоточиться на словах, потому что увидел в происходящем нечто большее, чем вечер за настолкой. Он взял в руки камеру и начал снимать участников игры, а позже сделал из этих фото коллаж. 

«Игра в скребл»
© Из частного собрания
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