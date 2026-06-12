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Сумку из «кожи тираннозавра» не смогли продать на аукционе в Париже

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Giquello

В Париже на аукцион выставили первую сумку из «кожи тираннозавра». Однако она не нашла покупателя, сообщает Le Parisien.

Аукционный дом Giquello дал этой «уникальной вещи» стартовую цену в 100 тыс. евро. Во время торгов ставка не поднялась выше 150 тыс. евро, хотя лот оценивали в 300-500 тыс.

Сумку представили весной в Амстердаме. Ее изготовили из остатков коллагена, найденных в бедренной кости тираннозавра рекса в Монтанте 25 лет назад. С помощью биотехнологии ученые дали клеточной культуре инструкции, чтобы она вырастила в лаборатории кожу тирекса.

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© Giquello
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© Giquello
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© Giquello

В заявлении отеля Drouot, где проходили торги, сумку назвали «беспрецедентным объектом в истории люкса» и «научным достижением», которое позволяет создавать кожу «без какого-либо обращения к животноводству».

Не все эксперты согласны с тем, что материал можно считать кожей динозавра. Палеонтолог Мэри Швейцер из Университета Северной Каролины пояснила, что коллаген — молекула, встречающаяся у большинства животных. Поэтому его использование не гарантирует, что полученный материал соответствует коже тирекса. Швейцер отметила, что кожу делают из дубленой шкуры, а образцов шкуры животного, вымершего миллионы лет назад, у ученых нет.

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