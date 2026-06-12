Питер Сарсгаард снимется в третьем сезоне «Одних из нас»

Шоураннер Крейг Мазин ранее говорил, что планирует снять четыре сезона. В интервью Collider он объяснял: «В третьем сезоне у нас будет больше времени, и там можно будет отойти в сторону. Однако мы точно не сможем рассказать там всю историю. Надеюсь, мы оправдаем ожидания, чтобы вернуться и завершить ее в четвертом. Это наиболее вероятный исход».