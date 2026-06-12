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Питер Сарсгаард снимется в третьем сезоне «Одних из нас»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Mubi

Питер Сарсгаард присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала HBO «Одни из нас», сообщаетDeadline. Актер сыграет нового героя, которого нет в оригинальной игре The Last of Us.

Сарсгаард известен по картинам «Ломка», «Кинси», «Призрачная башня», «Парни не плачут», «Убийство» и «Афера Стивена Гласса». В 2004 году его номинировали на «Золотой глобус» за роль в «Афере Стивена Гласса». В 2023 он получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале — за фильм «Память».

Сейчас съемки сериала на плановой паузе, которая продлится около месяца. Ванкувер, где проходит съемочный процесс, принимает матчи чемпионата мира по футболу. После паузы производство продолжится до конца года, а сами новые серии выйдут в 2027 году.

Третий сезон сосредоточится на Эбби — героине The Last of Us II — в исполнении Кейтлин Девер. Вернутся и основные герои — Элли (Белла Рэмси), Дина (Изабела Мерсед), Томми Миллер (Гэбриел Луна) и Исаак Диксон (Джеффри Райт). Ранее к актерскому составу также присоединились Кириана Краттер («Звездные войны: Опорная команда») и Мишель Мао («Бриджертоны») — они сыграют Льва и Яру.

Сериал разворачивается в постапокалиптическом будущем США после пандемии, вызванной грибком кордицепс. В первых двух сезонах контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли путешествуют по разрушенной стране.

Шоураннер Крейг Мазин ранее говорил, что планирует снять четыре сезона. В интервью Collider он объяснял: «В третьем сезоне у нас будет больше времени, и там можно будет отойти в сторону. Однако мы точно не сможем рассказать там всю историю. Надеюсь, мы оправдаем ожидания, чтобы вернуться и завершить ее в четвертом. Это наиболее вероятный исход».

Однако судьба сериала пока туманна. Глава HBO Кейси Блойс не исключил, что третий сезон может стать финальным. Решение о том, будет ли это один расширенный сезон или два стандартных, еще не приняли. Интерес к сериалу заметно упал: финал второго сезона посмотрели 3,7 млн зрителей — вдвое меньше, чем финал первого.

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