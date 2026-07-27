В России введут ГОСТ на игрушечное оружие для детей

Росстандарт принял новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей, пишет РИА «Новости».



Требования вступят в силу с января 2027 года. Они распространяются на игрушки для детей в возрасте до 14 лет: пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие предметы такого рода.



Игрушечное холодное оружие не должно иметь острых кромок или концов. Оно должно быть изготовлено из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон. Форма должна быть скругленной.



Игрушки со снарядом должны быть с защитным наконечником из упругого материала. Все жесткие снаряды на конце должны иметь закругление радиусом не менее 2 миллиметров. У луков или арбалетов сила натяжения тетивы не должна превышать 12 ньютонов. Пистолетики не должны оставлять разлетающихся горячих частиц или открытого пламени.



Недавно появился новый ГОСТ для косметологических услуг несовершеннолетним. Он рекомендует не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет. Из пирсинга разрешается только прокол мочек ушей.