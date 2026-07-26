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В петербургских ТЦ пройдут рейды для выявления «радикально настроенной молодежи»

Афиша Daily
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Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

В торговых центрах Петербурга в августе и сентябре пройдут рейды, направленные на выявление «радикально настроенной молодежи». Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Петербург» со ссылкой на отчет профильной городской комиссии.

Проверки поручили провести сотрудникам социального центра «Контакт» совместно с представителями Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Рейды организуют в местах скопления подростков и молодежи.

Участников «неформальных асоциальных группировок» планируют определять в том числе по «отличительным внешним атрибутам в одежде» и различным аксессуарам. Выявленных таким образом подростков предполагается вовлекать в профилактическую работу по «дерадикализации и конструктивной социализации».

В документе говорится, что за первую половину 2026 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними в Петербурге, выросло на 26%. Всего зарегистрировали 339 таких случаев, почти половина из них относилась к тяжким или особо тяжким.

Кроме того, комиссия сообщила о предотвращенном нападении на школу в Василеостровском районе. По данным отчета, в январе задержали 14-летнего уроженца Кыргызстана, которого заподозрили в подготовке массового убийства.

Утверждается, что подросток переписывался в Telegram с неустановленным человеком, приобрел оружие и экипировку, но был задержан до совершения нападения. Позднее его выдворили из России, а в отношении предполагаемых кураторов возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

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