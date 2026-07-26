Появился тизер сериала «Кэрри», основанного на романе Стивена Кинга

По сюжету после внезапной гибели отца главная героиня Кэрри Уайт сталкивается с буллингом в средней школе. Одновременно у девочки проявляются телекинетические способности.



Роман Кинга впервые экранизировали в 1976 году, он получил номинацию на премию «Оскар». В 1999 году вышел сиквел, в 2002 году — телевизионный фильм, в 2013 году ремейк.



Саммер Х. Хауэлл сыграет Кэрри Уайт, Сиена Агудонг — Сью Снелл, а Мэттью Лиллард — Принцип Грейл. Также в сериале снимаются Саманта Слоян, Элисон Торнтон, Талия Дудек и другие.