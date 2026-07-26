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Появился тизер сериала «Кэрри», основанного на романе Стивена Кинга

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: Prime Video

Студия Amazon Prime Video опубликовала тизер-трейлер «Кэрри», основанного на одноименном романе Стивена Кинга.

Режиссером, сценаристом, исполнительным продюссером и шоураннером выступил Майк Флэнаган. Премьера состоится 7 октября. Всего будет восемь серий.

Источник: Prime Video

По сюжету после внезапной гибели отца главная героиня Кэрри Уайт сталкивается с буллингом в средней школе. Одновременно у девочки проявляются телекинетические способности. 

Роман Кинга впервые экранизировали в 1976 году, он получил номинацию на премию «Оскар». В 1999 году вышел сиквел, в 2002 году — телевизионный фильм, в 2013 году ремейк.

Саммер Х. Хауэлл сыграет Кэрри Уайт, Сиена Агудонг — Сью Снелл, а Мэттью Лиллард — Принцип Грейл. Также в сериале снимаются Саманта Слоян, Элисон Торнтон, Талия Дудек и другие.

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