В музее Щусева откроется выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций»

Экспозиция объединит около 300 предметов из российских и белорусских музеев, архивов и частных собраний. Среди них — топливо- и маслораздаточные колонки, гаражное оборудование, архитектурная графика, макеты, живопись, фотографии и видеодокументы. Специально для проекта изготовили девять макетов АЗС разных периодов — с 1920-х по 2020-е годы.