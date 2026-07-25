В музее Щусева откроется выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций»

В Музее архитектуры имени Щусева 28 июля откроется выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки.
Проект расскажет, как за сто лет заправки превратились из бензоколонок с будкой оператора в сложные общественные пространства и узнаваемую часть городской среды. Выставка продлится до 25 октября во флигеле «Руина».
Экспозиция объединит около 300 предметов из российских и белорусских музеев, архивов и частных собраний. Среди них — топливо- и маслораздаточные колонки, гаражное оборудование, архитектурная графика, макеты, живопись, фотографии и видеодокументы. Специально для проекта изготовили девять макетов АЗС разных периодов — с 1920-х по 2020-е годы.
Семь разделов выставки расположатся на трех этажах «Руины». Рассказ начнется с первых систем перекачки топлива в автомобильные баки. В первом зале покажут американские бензоколонки и насосы начала XX века из собрания белорусского коллекционера Владимира Лиходедова — в России их представят впервые.
Посетители также увидят проекты первых советских заправок 1920–1930-х годов, работы для автомагистрали Москва — Симферополь и материалы, посвященные модульным станциям 1960–1970-х. В отдельном разделе расскажут о зарубежных проектах АЗС, построенных в СССР, в том числе от японской компании «Токио Тацуно» и финского архитектора Матти Сууронена.
Завершающие части экспозиции будут посвящены развитию сетевых заправок, появлению дополнительных сервисов и переходу к электромобилям. Третий этаж полностью отдадут детским игрушкам 1950–1990-х годов — миниатюрным АЗС, бензовозам и топливным колонкам.
Кроме того, кураторы проследят, как заправки вошли в массовую культуру. На АЗС устраивали фотосессии уже в конце 1920-х, а позднее они становились площадками для съемок фильмов, включая «Королеву бензоколонки» и «Берегись автомобиля».
Архитектуру выставки разработало бюро .dpt. В оформлении используют характерные элементы заправочных станций: навесы, колонны, подиумы, яркие цвета и инфографику. Кураторами проекта выступили историк архитектуры Ольга Шурыгина и руководитель научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Никита Голованов.