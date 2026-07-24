В российский прокат выйдет фильм о молодости шеф-повара Энтони Бурдена от студии А24

3 сентября в российский прокат выйдет «Тони» — новая драма студии A24 о юности легендарного шеф-повара и писателя Энтони Бурдена. Фильм снял Мэтт Джонсон, режиссер «Кто убил BlackBerry». В России картину выпустят кинопрокатная компания A-One и онлайн-кинотеатр «Амедиатека». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба A-One.
Главную роль исполнил Доминик Сесса, получивший известность после фильма «Оставленные». Вместе с ним в картине снялись Антонио Бандерас («Отчаянный»), Лео Вудолл («Белый лотос») и Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»).
Вместо рассказа обо всей жизни Бурдена фильм сосредоточится на одном коротком, но определяющем периоде его молодости, когда он еще не был знаменитостью и только искал свое место в жизни.
Действие фильма развернется летом в Провинстауне. Девятнадцатилетний Энтони приезжает туда без четкого плана на будущее: он мечтает стать писателем и пытается разобраться в себе. Случайная работа на кухне местного ресторана постепенно меняет его жизнь и становится отправной точкой будущей карьеры одного из самых известных шеф-поваров мира.
Первые отзывы западной прессы оказались положительными. Esquire назвал картину «эмоциональной историей», IndieWire — ностальгической, а Variety отметил, что фильм рассказывает не столько о кулинарии, сколько о становлении личности Бурдена и людях, повлиявших на его судьбу.