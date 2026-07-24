Первые академические показы прошли в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. В США картину демонстрировали в формате 70 мм, а в Нью-Йорке — на пленке 35 мм. По данным издания, залы были практически полностью заполнены, а обсуждения после сеансов оказались исключительно восторженными. «Я не думал, что что-то сможет превзойти „Оппенгеймера“. Нолан — главный режиссер нашего времени», — отметил один из членов Академии.