«Одиссея» Кристофера Нолана еще не добралась до наградного сезона, но уже считается одним из главных претендентов на «Оскар». Как сообщило издание Variety, после первых закрытых показов для членов Американской киноакадемии многие зрители назвали фильм лучшей работой режиссера и главным событием года.
Первые академические показы прошли в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. В США картину демонстрировали в формате 70 мм, а в Нью-Йорке — на пленке 35 мм. По данным издания, залы были практически полностью заполнены, а обсуждения после сеансов оказались исключительно восторженными. «Я не думал, что что-то сможет превзойти „Оппенгеймера“. Нолан — главный режиссер нашего времени», — отметил один из членов Академии.
Другие зрители признавались, что фильм впечатляет прежде всего масштабом, хотя некоторые отметили его внушительный хронометраж. «Он немного длинноват, но это грандиозное кино», — сказал один из академиков.
Особенно много похвал досталось Мэтту Деймону, исполнившему роль Одиссея. По словам нескольких участников показов, именно его игра может стать одним из главных козырей фильма в борьбе за актерские награды.
«Это был настоящий матч всех звезд среди актеров. Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Джон Бернтал и Джон Легуизамо были невероятны», — отметил один из актеров, входящих в Академию.
Еще один зритель признался, что дважды расплакался во время просмотра — в сцене с сиренами и в эпизоде с псом Аргосом. По его мнению, именно Деймон должен получить «Оскар» за главную мужскую роль.
При этом Variety напоминает, что до церемонии остается еще несколько месяцев, а впереди — фестивали в Теллурайде, Венеции и Торонто, где могут появиться новые фавориты. Тем не менее уже сейчас «Одиссея» считается фильмом, который остальным претендентам предстоит догонять.