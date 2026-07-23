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Женщина чуть не умерла на свадьбе дочери — из-за «синдрома счастливого сердца»

Афиша Daily
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Фото: Buena Vista Pictures

Врачи описали редкий случай так называемого «синдрома счастливого сердца»: 65-летняя женщина оказалась в больнице после свадьбы дочери из-за слишком сильных положительных эмоций. Историю опубликовал журнал Oxford Medical Case Reports.

Спустя несколько дней после торжества женщина почувствовала боль в груди и одышку. Врачи заподозрили инфаркт и срочно направили ее в отделение неотложной помощи. Однако обследование показало необычную картину: кровоток к сердцу был нарушен, но тромбов, которые обычно становятся причиной инфаркта, обнаружить не удалось.

Вместо этого медики выявили деформацию левого желудочка сердца. Такое состояние характерно для кардиомиопатии такоцубо — редкого синдрома, который может возникнуть как после сильного стресса, так и после чрезвычайно радостных событий.

Чаще всего заболевание связывают с переживаниями после утраты или расставания — из-за этого его называют «синдромом разбитого сердца». Однако примерно в 4% случаев причиной становятся положительные эмоции. Такой вариант получил название «синдром счастливого сердца».

Ученые считают, что в обоих случаях организм переживает мощный выброс гормонов стресса, который временно меняет форму сердца и ухудшает его способность перекачивать кровь. Несмотря на то что заболевание обратимо, оно может представлять серьезную угрозу для жизни и требует медицинской помощи.

По словам исследователей, врачи нередко недооценивают влияние сильной радости на организм, поскольку симптомы «синдрома счастливого сердца» зачастую оказываются менее выраженными, чем при его «печальной» разновидности.

К счастью, пациентка полностью восстановилась. Авторы исследования отмечают, что теперь она с нетерпением ждет новых счастливых событий в жизни своих детей.

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