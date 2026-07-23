Спустя несколько дней после торжества женщина почувствовала боль в груди и одышку. Врачи заподозрили инфаркт и срочно направили ее в отделение неотложной помощи. Однако обследование показало необычную картину: кровоток к сердцу был нарушен, но тромбов, которые обычно становятся причиной инфаркта, обнаружить не удалось.