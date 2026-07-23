EA презентовала первый трейлер EA Sports FC 27 и раскрыла главные нововведения игры

EA представила первый трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27 и рассказала, какие изменения ждут игроков в новой части серии. Релиз состоится 25 сентября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
Одним из главных нововведений станет переработанный геймплей. Футболисты будут лучше открываться под передачи, грамотнее использовать свободные зоны и эффективнее взаимодействовать друг с другом благодаря обновленному искусственному интеллекту. В игре переработали навесы, угловые удары и борьбу в воздухе.
В FC 27 добавят новый режим The Grounds, вдохновленный уличным футболом. В нем можно будет играть как один на один, так и командами. Правда, он станет эксклюзивом для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — владельцы PS4 и Xbox One его не получат.
В игре останутся привычные режимы Ultimate Team, карьера игрока и тренера. EA также обновила трансферный рынок и расширила базу футболистов: в новой части будут доступны более 20 тыс. игроков из 800 клубов и национальных сборных. Кроме того, в трейлере неожиданно появился Алекс Хантер — герой сюжетного режима The Journey, дебютировавший еще в FIFA 17.
Предзаказы уже открыты. Для рынка США стандартная версия стоит 70 долларов, Ultimate Edition — 100 долларов, а специальная Ultimate Plus Edition с ранним доступом и дополнительными бонусами — 150 долларов. В России игру официально издавать не будут.