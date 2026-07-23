Vulture составил рейтинг самых влиятельных режиссеров Голливуда

Издание Vulture опубликовало рейтинг ста самых влиятельных режиссеров Голливуда. На вершине списка оказался Кристофер Нолан.
По мнению журналистов, Нолан «сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность». Он стремится делать максимально масштабное кино, считают авторы рейтинга.
Второе место в перечне получил Райан Куглер, автор «Грешников». Он считается одним из самых востребованных авторов американской киноиндустрии. Следом за ним в списке — Дени Вильнев, создатель серии «Дюна».
По словам издания, в современном кинобизнесе наибольший вес имеют не только режиссеры крупномасштабных проектов, но и представители авторской, фестивальной сцены. Топ-10 рейтинга замкнул, к примеру, Пол Томас Андерсон.
Единственной женщиной в десятке наиболее влиятельных кинематографистов оказалась Грета Гервиг. Она расположилась на четвертой строчке, обойдя Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Джордана Пила.