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Vulture составил рейтинг самых влиятельных режиссеров Голливуда

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: HellaCinema

Издание Vulture опубликовало рейтинг ста самых влиятельных режиссеров Голливуда. На вершине списка оказался Кристофер Нолан.

По мнению журналистов, Нолан «сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность». Он стремится делать максимально масштабное кино, считают авторы рейтинга.

Второе место в перечне получил Райан Куглер, автор «Грешников». Он считается одним из самых востребованных авторов американской киноиндустрии. Следом за ним в списке — Дени Вильнев, создатель серии «Дюна».

По словам издания, в современном кинобизнесе наибольший вес имеют не только режиссеры крупномасштабных проектов, но и представители авторской, фестивальной сцены. Топ-10 рейтинга замкнул, к примеру, Пол Томас Андерсон.

Единственной женщиной в десятке наиболее влиятельных кинематографистов оказалась Грета Гервиг. Она расположилась на четвертой строчке, обойдя Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Джордана Пила.


 

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