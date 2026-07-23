У лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» появится новеллизация

В «Каро Октябрь» покажут «Лето будет общим» — с разговором с авторами и Егором Москвитиным
Вышел трейлер «Мисти Грин» Криса Рока. В нем снялись Розалинд Элизар, Адам Драйвер и Анна Кендрик
Том Холланд намерен обойтись без дублеров на съемках байопика о Фреде Астере
Бесконечная дорога в трейлере хоррора «Всё заканчивается» — режиссерского дебюта Александра Уллома
Саша Барон Коэн тайно снял фильм об Али Джи. Он выйдет осенью
Энн Хэтэуэй спасается от динозавров в последнем трейлере «Конца Дубовой улицы»
Disney+ выпустит документальный фильм об актрисе Джули Эндрюс
«Известия»: «Госуслуги» могут превратиться в полноценную соцсеть
Умер шеф-повар и телеведущий Максим Сырников
Кеннетт Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Laird»
Фонд «Второе дыхание» запустил проект «Все, что останется после меня», посвященный памяти ушедших
Бенисио Дель Торо присоединится к Бену Стиллеру в комедии «Защитный арест»
Глен Пауэлл снимется в фильме Ричарда Линклейтера о бейсболисте Лу Гериге
Модели OpenAI выбрались из тестовой среды и взломали крупную ИИ-платформу
В доме, где родился Гитлер, открыли полицейский участок
Умер джазовый саксофонист Плас Джонсон, сыгравший главную тему «Розовой пантеры»
«Ленфильм» возглавил бывший руководитель департамента кинематографии Минкульта
Вышел первый трейлер хоррора «Глиноликий» от DC
В России вновь пересчитают воробьев
Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, вслед за братом и сестрами отказалась от фамилии отца
«Яндекс» запустил отдельное приложение для заказа цветов и подарков
«Афиша» стала партнером музея-усадьбы «Архангельское»
Трек группы Oasis «Wonderwall» вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет
На Ленинградском вокзале обустроили зоны для пассажиров с питомцами
«Приглашение» Оливии Уайлд не выйдет в российский прокат — но фильм покажут в СНГ
Ретроспектива картин Дино Ризи пройдет в «Художественном» с 23 по 28 июля
Pompeya, Kito Jempere и «Казускома» выступят на фестивале «Круто»
В Москве закрылось кафе «Балканы», в котором посетителям спускали заказы с балкона

У лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» появится новеллизация

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Вольга»

Издательство «Махаон» сообщило «Афише Daily», что выпустило официальную новеллизацию лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», премьера которого состоится 6 августа.

Сценарий написал фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии «Дозоры». По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине странный прибор, который переносит их в видеоигру о будущем. Внутри игры они теряют привычную анимированную 2D-форму и превращаются в детей, летящих на Марс на космическом корабле.

Автором литературной адаптации стала Мария Якунина, известная по книге «ПростоСтрашино» — сборника страшилок во вселенной «Простоквашино». С этой новеллизации начинается большая издательская серия «Смешарики. Махаон». До конца 2026 года планируется выпустить 23 книги, включая раскраски и развивающие материалы.

© «Махаон»

По мотивам первого игрового фильма во вселенной «Смешариков» во «Вкусно — и точка» в августе появятся игрушки. Брелоки с Крошем, Нюшей, Барашем, Ёжиком, Лосяшем, Совуньей, Кар-Карычем, Копатычем и Пином поступят в сеть 4 августа. В меню добавят воздушный маршмеллоу со вкусом бабл-гама и мороженое «Айс Де Люкс Карамель-маршмеллоу».

Расскажите друзьям