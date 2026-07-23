У лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» появится новеллизация

Издательство «Махаон» сообщило «Афише Daily», что выпустило официальную новеллизацию лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», премьера которого состоится 6 августа.
Сценарий написал фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии «Дозоры». По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине странный прибор, который переносит их в видеоигру о будущем. Внутри игры они теряют привычную анимированную 2D-форму и превращаются в детей, летящих на Марс на космическом корабле.
Автором литературной адаптации стала Мария Якунина, известная по книге «ПростоСтрашино» — сборника страшилок во вселенной «Простоквашино». С этой новеллизации начинается большая издательская серия «Смешарики. Махаон». До конца 2026 года планируется выпустить 23 книги, включая раскраски и развивающие материалы.
По мотивам первого игрового фильма во вселенной «Смешариков» во «Вкусно — и точка» в августе появятся игрушки. Брелоки с Крошем, Нюшей, Барашем, Ёжиком, Лосяшем, Совуньей, Кар-Карычем, Копатычем и Пином поступят в сеть 4 августа. В меню добавят воздушный маршмеллоу со вкусом бабл-гама и мороженое «Айс Де Люкс Карамель-маршмеллоу».