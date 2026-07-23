У лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» появится новеллизация

Сценарий написал фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии «Дозоры». По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине странный прибор, который переносит их в видеоигру о будущем. Внутри игры они теряют привычную анимированную 2D-форму и превращаются в детей, летящих на Марс на космическом корабле.