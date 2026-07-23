Трое выпускников — Джеймс, Дэй и Фишер — встречаются с другом Тайлером, которого не видели год. Он везет их по лесной дороге, которая оказывается бесконечной. Все повороты заблокированы, а при остановке на машину нападают десятки людей. При этом герои не чувствуют голода и усталости, а топливо в баке не заканчивается.