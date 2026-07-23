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Бесконечная дорога в трейлере хоррора «Всё заканчивается» — режиссерского дебюта Александра Уллома

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Neon

Neon опубликовал трейлер хоррора «Всё заканчивается» — режиссерского дебюта Александра Уллома, который также выступил сценаристом и монтажером. Премьера состоялась на South by Southwest в марте 2025 года, в декабре фильм появился на Letterboxd Video Store. В американский прокат он выйдет 21 августа.

Трое выпускников — Джеймс, Дэй и Фишер — встречаются с другом Тайлером, которого не видели год. Он везет их по лесной дороге, которая оказывается бесконечной. Все повороты заблокированы, а при остановке на машину нападают десятки людей. При этом герои не чувствуют голода и усталости, а топливо в баке не заканчивается.

Главные роли исполнили Финехас Юн («Большой потенциал»), Акира Джексон («Girl Best»), Ноа Тот («SeniorPrank») и Митчелл Коул («Choose the Right»).

Видео: Neon

Среди других ближайших релизов Neon — «Внезапно», новая работа режиссера «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Премьера прошла в мае на Каннском кинофестивале, в мировой прокат фильм выйдет 25 ноября. Исполнительницы главных ролей Виржини Эфира и Тао Окамото в Каннах получили приз за лучшую женскую роль.

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