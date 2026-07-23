Саша Барон Коэн тайно снял фильм об Али Джи. Он выйдет осенью

В 2002 году Али Джи появился на большом экране в фильме «Али Джи в парламенте». Фильм не вышел в американских кинотеатрах, но все же собрал 23 млн долларов в мировом прокате. Недавно Коэн в образе Али Джи пришел на Уимблдонский теннисный турнир.