Саша Барон Коэн тайно снял фильм об Али Джи. Он выйдет осенью

Британский актер и сценарист Саша Барон Коэн снял фильм о своем культовом персонаже Али Джи под названием «Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я?»). Он выпустит его в прокат 23 октября, сообщил Deadline.
Лента станет режиссерским дебютом Коэна и его первой работой в формате пранк-документалистики со времен «Бората-2», вышедшего в 2020 году. Коэн снял проект тайно, не анонсируя его до завершения съемок.
Картину выпустит студия Amazon MGM в те же даты, когда запланированы релизы хоррора «Глиноликий» от Warner Bros. и DC и экранизации «Клара и солнце» от Тайки Вайтити с Дженной Ортегой и Эми Адамс в главных ролях.
По словам СМИ, Коэн рассчитывает с новой лентой повторить успех своего самого кассового фильма — «Борат». Он собрал в мировом прокате более 262 млн долларов.
Али Джи — персонаж, которого Коэн впервые представил в 1998 году на телеканале Channel 4. Это британский рэпер с сомнительным чувством стиля. Он получил собственное шоу на HBO, в котором прославился абсурдными интервью с политиками и знаменитостями.
В 2002 году Али Джи появился на большом экране в фильме «Али Джи в парламенте». Фильм не вышел в американских кинотеатрах, но все же собрал 23 млн долларов в мировом прокате. Недавно Коэн в образе Али Джи пришел на Уимблдонский теннисный турнир.