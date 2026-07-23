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В «Каро Октябрь» покажут «Лето будет общим» — с разговором с авторами и Егором Москвитиным

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Каро/Арт»

14 августа в кинотеатре «Каро Октябрь» пройдет премьера фильма «Лето будет общим» — полнометражного режиссерского дебюта Даниила Меркулова. После показа зрителей ждет обсуждение с авторами, модератором выступит кинокритик Егор Москвитин.

Три друга отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние. Вскоре путешествие превращается в поиск ответа на вопрос «Как стать героем?». За помощью они обращаются к Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк — но их ответы рождают только новые вопросы. Все меняет внезапная встреча, которая становится ключом к разгадке.

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© «Каро/Арт»
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© «Каро/Арт»
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© «Каро/Арт»
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© «Каро/Арт»

Мировая премьера прошла в июне в конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля. В России фильм показали на «Горький фесте», где он получил специальное упоминание жюри.

Бюджет картины составил всего 1,5 млн рублей, собранных командой из собственных средств. Главные роли исполнили сам режиссер Даниил Меркулов, а также Олег Ершов, Мика Липман, Анна Савранская, Марк Богатырев, Алексей Воробьев, Сергей Чонишвили и Ирина Пегова.

Лето будет общим
Драма / с 14 августа
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