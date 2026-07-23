Три друга отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние. Вскоре путешествие превращается в поиск ответа на вопрос «Как стать героем?». За помощью они обращаются к Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк — но их ответы рождают только новые вопросы. Все меняет внезапная встреча, которая становится ключом к разгадке.