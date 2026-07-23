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Новый альбом M83 «I Wrote You a Letter» выйдет 25 сентября

Афиша Daily
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Фото: Eli Watson/Flickr

Десятый альбом группы M83 выйдет 25 сентября, пишет Pitchfork.

Его название — «I Wrote You a Letter». Предзаказ уже доступен на сайте альбома. Релиз выйдет на CD и виниле.

Трек-лист:


1. Blister Sunrise;
2. Opera;
3. Siren Behold… Beasts;
4. Aged;
5. Losing Ground;
6. Soldiers of Lust;
7. Heart Motion Foto;
8. Feeding Time;
9. Traces of Love.

Энтони Гонсалес — единственный постоянный участник M83 — подготовил пластинку совместно с Джо Берри, Вильневом и Клеманом Либесом. Предыдущий альбом M83 под названием «Fantasy» выходил в 2023-м.

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