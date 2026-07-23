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«Известия»: «Госуслуги» могут превратиться в полноценную соцсеть

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Правительство России обсуждает превращение «Госуслуг» в универсальную платформу для общения, сервисов и повседневных активностей, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Предложение рассматривается в рамках стратегии развития портала до 2035 года — но первые изменения могут начать внедрять уже в ближайшие несколько лет.

На базе портала может появиться социальная сеть с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Обсуждаются также семейные сервисы: доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформлять госуслуги за близких или по их поручению.

Другое возможное нововведение — агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут создавать события, приглашать друзей, получать персональные рекомендации и копить бонусы с подарками от партнеров платформы.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие «Госуслуг», подтвердили вектор на создание универсальной экосистемы. «У „Госуслуг“ есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы и в этом направлении», — сообщили в пресс-службе.

6 июля также вступил в силу закон о штрафах за авторизацию на российских сайтах через иностранные сервисы — например, Gmail, Apple ID или Google ID. Владельцев ресурсов обязали использовать только российские способы входа: номер телефона, «Госуслуги» или единую биометрическую систему. За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных — от 30 до 50 тыс., для юридических — от 500 до 700 тыс.

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