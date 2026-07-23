«Известия»: «Госуслуги» могут превратиться в полноценную соцсеть

6 июля также вступил в силу закон о штрафах за авторизацию на российских сайтах через иностранные сервисы — например, Gmail, Apple ID или Google ID. Владельцев ресурсов обязали использовать только российские способы входа: номер телефона, «Госуслуги» или единую биометрическую систему. За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных — от 30 до 50 тыс., для юридических — от 500 до 700 тыс.