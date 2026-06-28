В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за авторизацию на российских сайтах через иностранные системы — почтовые (например Gmail) и сервисные (Apple ID, Google ID). Документ вступает в силу 6 июля.
Мера касается владельцев сайтов, а не пользователей. Их обяжут использовать только российские способы входа: номер телефона, портал «Госуслуги» или единую биометрическую систему.
За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных — от 30 до 50 тыс., для юридических — от 500 до 700 тыс. За повторное нарушение суммы удваиваются.
Недавно зампред комитета Госдумы по инфополитике Марина Ким прокомментировала удаление VK из App Store. Она сказала, что России нужно быстрее строить свой интернет, и добавила, что RuStore и отечественные разработчики показали, что «без капризов Apple мы прекрасно живем». «Не нравится, что Россия справляется сама? Придется привыкнуть», — сказала депутат.