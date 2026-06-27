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Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. Animation начало работу над анимационным сериалом «Мрачные тени». Он будет основан на культовом телешоу 1960-х годов, пишет Variety.

Шоураннером и исполнительным продюсером новых «Мрачных теней» выступит Лиза Холдсворт («Открытие ведьм»). Проект находится на ранней стадии разработки. Дата релиза пока неизвестна.

В центре сюжета оригинального сериала — состоятельный клан Коллинз, изолированный от мира в стенах своего мрачного поместья Коллинвуд. Их жизнь меняется, когда в доме появляются вампиры, ведьмы, призраки и другие сверхъестественные силы. Позже эту историю адаптировали в мини-сериал (1991 года) и полнометражный фильм режиссера Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли (2012 года).

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