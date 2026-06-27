Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»

В центре сюжета оригинального сериала — состоятельный клан Коллинз, изолированный от мира в стенах своего мрачного поместья Коллинвуд. Их жизнь меняется, когда в доме появляются вампиры, ведьмы, призраки и другие сверхъестественные силы. Позже эту историю адаптировали в мини-сериал (1991 года) и полнометражный фильм режиссера Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли (2012 года).