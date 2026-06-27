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В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары

Афиша Daily
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Фото: Brook Mitchell/Getty Images

В Лондоне отменили конференцию, на которой планировали обсуждать меры по борьбе с с экстремальной жарой. Причиной стало предупреждение о резком повышении температуры воздуха, выпущенное британской метеорологической службой.

На встрече хотели обсудить, как адаптировать города к высоким температурам. На мероприятии должны были выступить климатологи, эксперты Красного креста и других организаций. Организаторы заявили, что в здании университета отсутствуют какие-либо системы охлаждения, «как в большинстве зданий Лондона», поэтому проводить конференцию небезопасно.

Жара в Великобритании наблюдается всю неделю. Недавно на востоке Англии температура воздуха поднялась почти до +37 градусов. Из-за этого в стране полностью или частично закрыты сотни школ, детские сады призывают родителей пораньше забирать детей, перестают работать музеи и зоопарки.

30-градусная жара на следующей неделе ждет и центральную часть России. Ожидается, что в Москве столбики термометров 1 июля покажут от 28 до 31 градуса. Однако этот период аномального зноя окажется непродолжительным — с четверга в городе прогнозируются ливни и град.

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