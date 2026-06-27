В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары

На встрече хотели обсудить, как адаптировать города к высоким температурам. На мероприятии должны были выступить климатологи, эксперты Красного креста и других организаций. Организаторы заявили, что в здании университета отсутствуют какие-либо системы охлаждения, «как в большинстве зданий Лондона», поэтому проводить конференцию небезопасно.