Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков

Под началом Константина Творческий союз художников России стал одной из самых влиятельных общественных организаций в сфере культуры. Он также помогал молодым художникам, делясь с ними опытом. Работы живописца выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее современного искусства в Австрии и в других музеях и арт-резиденциях.