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Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Творческого союза художников России

На 82-м году жизни скончался художник Константин Худяков, сообщила пресс-служба Творческого союза художников России. По данным ТАСС, причиной стал рак легких, с которым живописец боролся больше года.

Худяков был президентом Творческого союза художников России, вице‑президентом Российской академии художеств (РАХ) и председателем Поволжского отделения РАХ. Художник известен тем, что был одним из родоначальников цифрового искусства в России. Он внес огромный вклад в развитие российской художественной культуры, объединив традиции академической школы со смелыми экспериментами современного искусства. 

Под началом Константина Творческий союз художников России стал одной из самых влиятельных общественных организаций в сфере культуры. Он также помогал молодым художникам, делясь с ними опытом. Работы живописца выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее современного искусства в Австрии и в других музеях и арт-резиденциях.

«Уход Константина Васильевича — невосполнимая утрата для всего художественного сообщества. Его энергия, масштаб мышления, преданность делу и умение вдохновлять останутся в памяти коллег, учеников и всех, кому посчастливилось знать этого удивительного человека», — отметили в пресс-службе ТСХР.

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