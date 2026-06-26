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Ректор ГИТИСа заявил, что ни один из театров Москвы не находится «на взлете»

Афиша Daily
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Фото: Kyle Head/Unsplash

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский заявил на презентации театрального проекта «Винзавода» «Зелено-Молодо», что в Москве нет театров, которые находятся «на взлете». Об этом написал ПЖ.

По словам Заславского, современным выпускникам театральных вузов непросто устроиться на работу. Специалист признался, что сам не пошел бы сегодня ни в один из столичных театров, если бы был молодым артистом.

Заславский отметил, что некоторые театры в городе работают на стабильно хорошем уровне. Но они, как считает ректор ГИТИС, остаются «на плато».

В связи с этим Заславский рекомендует своим студентам выбирать самостоятельное существование в профессии. Он советует им сотрудничать активнее с продюсерскими компаниями и актерскими агентствами.

«Афиша Daily» обратилась к авторам популярных каналов о театре и выяснила, какие спектакли они советуют посетить. Первую часть списка можно найти здесь.

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