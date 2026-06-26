Роль Джоди Фостер в «Иллюзии полета» изначально была написана для мужчины-актера

Фильм рассказывал об авиационном инженере Кайли, которая после смерти мужа отправляется из Берлина в США вместе с дочерью. На борту женщина засыпает, а когда просыпается, не может найти ребенка. Пассажиры и экипаж самолета утверждают, что девочки не было на борту. Кайли же убеждена, что ее похитили.

По мнению Фостер, ни один мужчина не стал бы сомневаться, приснились ему некоторые события или же они произошли на самом деле. «Этого просто не случится», — подчеркнула Джоди.



Актриса добавила, что гордится ролью Кайли. «Я горжусь историей женщины, которой не верят», — заявила она.