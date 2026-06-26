Роль Джоди Фостер в «Иллюзии полета» изначально была написана для мужчины-актера

Американская актриса Джоди Фостер рассказала в интервью The i Paper, что ее роль в триллере «Иллюзия полета» изначально была написана для мужчины-актера. Персонажа должен был сыграть Шон Пенн.
Однако «по какой-то причине он этого не сделал», вспомнила Фостер. Она поделилась, что сама связалась с авторами проекта и предложила им внести правки в сценарий — и изменить гендер центрального героя.
«Я раздобыла сценарий и сказала: „Если бы главный герой был женщиной, фильм получился бы лучше, потому что он бы рассказывал о женской истерии“», — отметила актриса.
Фильм рассказывал об авиационном инженере Кайли, которая после смерти мужа отправляется из Берлина в США вместе с дочерью. На борту женщина засыпает, а когда просыпается, не может найти ребенка. Пассажиры и экипаж самолета утверждают, что девочки не было на борту. Кайли же убеждена, что ее похитили.
По мнению Фостер, ни один мужчина не стал бы сомневаться, приснились ему некоторые события или же они произошли на самом деле. «Этого просто не случится», — подчеркнула Джоди.
Актриса добавила, что гордится ролью Кайли. «Я горжусь историей женщины, которой не верят», — заявила она.
Сейчас Фостер продвигает новый фильм «Частная жизнь». В этом детективном триллере Ребекки Злотовски оскароносная актриса впервые играет полностью на французском языке. Она исполняет роль парижского психиатра Лилиан Штайнер, которая подозревает, что самоубийство ее пациента было убийством.