Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи»

Нолан признался, что в «Одиссее» решил «бросить себе вызов и попробовать совершенно другой тип сторителлинга». Тем не менее, он считает, что зрители найдут общее в этом фильме и его предыдущей работе — «Оппенгеймере», поскольку обе картины касаются этических дилемм.