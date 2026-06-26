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Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: AMC Studios

Режиссер Кристофер Нолан, известный по фильмам «Оппенгеймер» и «Инстерстеллар», вдохновлялся работами Андрея Тарковского при создании ленты «Одиссея». Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Нолан признался, что на него повлияла лента «Андрей Рублев», также известная как «Страсти по Андрею». Кинематографист назвал ее очень «фактурной». Кроме того, Нолана вдохновляла картина «Ран» Акиры Куросавы.

По словам режиссера, когда он смотрит финальную версию «Одиссеи», он отчетливо видит влияние Куросавы. Оно, как отметил Нолан, заметно в том, как отражена в фильме взаимосвязь окружающей среды и ветра.

Нолан признался, что в «Одиссее» решил «бросить себе вызов и попробовать совершенно другой тип сторителлинга». Тем не менее, он считает, что зрители найдут общее в этом фильме и его предыдущей работе — «Оппенгеймере», поскольку обе картины касаются этических дилемм.

«Одиссея» выйдет в зарубежный кинопрокат 17 июля. Главную роль в картине исполнил Мэтт Дэймон. Также в актерский состав вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая и Шарлиз Терон.

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