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Вышел новый сезон подкаста «КультТех» — о том, как приложения меняют жизнь и психику человека

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «КультТех»

В музыкальном сервисе «Звук» стартует четвертый сезон эксклюзивного подкаста «КультТех». Он посвящен тому, как цифровые сервисы объединяют услуги и становятся частью повседневной жизни. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе «Звука».

В десяти эпизодах автор подкаста и директор Школы креативной экономики СПбГУ Данил Толмачев поговорит с топ-менеджерами «Яндекса», Okko, «Нетологии», «Купера» и «Работы.ру», а также с экспертами в области технологий, психологии и трендвотчинга.

Среди гостей сезона — генеральный директор «Нетологии» Марианна Снигирева, директор по маркетингу «Яндекс Карт» Данил Заболотный, руководитель направления автономных роботов-доставщиков «Яндекса» Марат Мавлютов, директор по маркетингу «Купера» Татьяна Антонова и руководитель группы развлекательных сценариев Okko Илья Круглый.

В выпусках также появятся руководитель по HR-бренду «Работы.ру» Татьяна Мощагина, основатель BQ Group Дмитрий Бескромный, психолог Александра Яковлева, главный редактор MenToday Антон Иванов и трендвотчер Илья Епишкин.

«Мы привыкли думать, что пользуемся платформами. Но в какой момент платформы начали пользоваться нами? Четвертый сезон — это попытка честно ответить на этот вопрос вместе с людьми, которые знают ответ лучше всех», — отметил Толмачев.

По словам директора по контенту «Звука» Кати Кляйн, в новом сезоне понятным и живым языком рассказывают о сложном — платформах, технологиях и экономике. «Мне важно, чтобы у слушателей была возможность получать информацию из первых рук: не через скроллинг лент и додумывания, а через реальные кейсы и честные разговоры», — добавила она.

26 июня в «Звуке» появится первый эпизод нового сезона, где спикером выступила психолог и журналистка Александра Яковлева. Ведущий обсудил с ней, что происходит с психикой человека, когда его жизнь окончательно переезжает в приложения. Новые эпизоды будут выходить по пятницам.

«КультТех» — подкаст о точках пересечения культуры, технологий и экономики. Его гостями уже стали десятки руководителей ведущих российских компаний и институций.
 

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