По словам директора по контенту «Звука» Кати Кляйн, в новом сезоне понятным и живым языком рассказывают о сложном — платформах, технологиях и экономике. «Мне важно, чтобы у слушателей была возможность получать информацию из первых рук: не через скроллинг лент и додумывания, а через реальные кейсы и честные разговоры», — добавила она.