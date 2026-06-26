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Лайонел Ричи отменил концерты после того, как ему стало плохо на сцене

Афиша Daily
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Фото: Jeff Schear/Getty Images

Американский певец Лайонел Ричи отменил два концерта после того, как ему стало плохо на сцене во время шоу в Миннесоте. Об этом написал Independent.

На отказе от продолжения тура настояли врачи. По их мению, Ричи необходимо «отдохнуть и полностью восстановить здоровье». Этим он займется вместо выступлений в Чикаго и Коламбусе, запланированных на 26 и 27 июня.

77-летний артист столкнулся с сильным головокружением во время недавнего концерта. Сперва он присел во время исполнения песни, затем сделал перерыв, а после и вовсе не смог вернуться на сцену.

Что именно случилось с музыкантом, неясно. Шоу в Миннесоте открывало тур «Sing a Song All Night Long», который Ричи начал с группой Earth, Wind & Fire. Артисты вернутся на сцену, как ожидается, 30 июня в Питтсбурге.

«Лайонелу очень жаль откладывать эти два концерта, и он с нетерпением ждёт возможности снова выступать для своих поклонников», — подчеркнули представители Ричи. Они заверили, что певец перенесет отмененные концерты на другие даты.

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