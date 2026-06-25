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Лайонел Ричи прервал концерт из-за недомогания

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jeff Schear/Getty Images


77-летний музыкант Лайонел Ричи прервал концерт в Миннесоте из-за недомогания. Об этом написал Billboard.

Артисту стало нехорошо прямо на сцене: он столкнулся с сильным головокружением. Во время исполнения песни «Dancing on the Ceiling» Ричи подал знак команде и присел на ступени.

Певец отметил, что впервые в своей карьере исполняет эту композицию сидя, и назвал ситуацию «плохим знаком». Затем Ричи исполнил «Three Times a Lade» под фортепианный аккомпанемент.

После этого выступление прервали. Музыканты Ричи остались при этом на сцене, а из звуковой системы тихо играла записанная музыка. Спустя 40 минут саксофонист Дино Солдо вышел к зрителям и объявил, что Ричи не сможет продолжить концерт.

«К сожалению, Лайонел чувствует себя нехорошо», — сказал он. Солдо поблагодарил поклонников за понимание и пожелал им безопасного возвращения домой. Следом за этим концерт завершили, и аудитория досрочно покинула площадку.

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