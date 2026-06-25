Лайонел Ричи прервал концерт из-за недомогания

После этого выступление прервали. Музыканты Ричи остались при этом на сцене, а из звуковой системы тихо играла записанная музыка. Спустя 40 минут саксофонист Дино Солдо вышел к зрителям и объявил, что Ричи не сможет продолжить концерт.