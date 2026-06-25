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Каждый второй сотрудник в России скрывает, что смотрит короткие видео на работе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Magnific

Каждый второй работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео. Такой статистикой с «Афишой Daily» поделились онлайн-сервисы «Ясно» и «Буду». В опросе приняли участие 1000 совершеннолетних мужчин и женщин из разных регионов России.

53% респондентов смотрят короткие видео несколько раз в течение дня, а почти каждый четвертый (23%) из них открывает их несколько раз в час. При этом каждый второй работник (51%) старается скрывать эту привычку от коллег и руководителей.

43% опрошенных смотрят видео во время обеда. Еще 42% признались, что нередко открывают ролики, когда не могут приступить к сложной задаче. А 32% делают это к концу рабочего дня, когда чувствуют усталость.

82% опрошенных тратят на просмотр коротких видео не более 30 минут в день. При этом лишь 15% сотрудников проводят за просмотром роликов более получаса в течение рабочего дня, а 4% признались, что вовсе не смотрят такой контент во время работы. Самыми популярными форматами видео оказались: смешные эпизоды (58%), ролики с животными (39%) и лайфстайл-контент (32%).

58% респондентов с помощью коротких видео ненадолго отвлекаются от работы. Каждый второй (51%) смотрит их из-за скуки. 26% признались, что короткие видео помогают им снять усталость. Но многие признают, что используют такой способ отдыха неосознанно. 34% сотрудников рассказали, что автоматически тянутся к телефону, ненамеренно.

Многие опрошенные признались, что после просмотра роликов состояние и настроение остаются неоднозначными. С одной стороны, 41% опрошенных после просмотра чувствуют прилив хорошего настроения. С другой — почти столько же (40%) испытывают раздражение или чувство вины из-за потраченного времени. 35% работников отмечают, что короткие видео действительно иногда помогают в борьбе со стрессом. А 26% видят их эффективность только в моменте.

37% опрошенных оценивают влияние коротких видео на продуктивность нейтрально: не видят ни пользы, ни вреда. А вот 44% признают, что ролики мешают концентрироваться на работе. Эффективность от такого способа переключения видят только 20% сотрудников.

Из недавнего исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» стало известно, что россияне продолжают работать в отпуске.

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