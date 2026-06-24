Кох даже прошла летную подготовку с Дейзи, но фигурка оказалась слишком большой, чтобы астронавтка смогла взять ее с собой, не превысив лимит веса для личных вещей. В итоге астронавтка полетела в космос с более миниатюрной коровой и фотографией настоящей Дейзи.