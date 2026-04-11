Космический корабль Orion с экипажем Artemis II успешно вернулся на Землю

Фото: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Об этом сообщает The Guardian.

Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Путешествие вокруг Луны и обратно заняло 9 дней, 1 час и 32 минуты. Командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох (NASA) и Джереми Хансен (Канадское космическое агентство) стали первыми людьми с 1972 года, которые долетели до Луны и успешно вернулись на Землю.

Заместитель администратора NASA Амит Кшатрия назвал миссию «только началом». «Мы будем регулярно отправлять миссии на Луну, пока не высадимся на нее в 2028 году и не начнем строить нашу базу», — заявил он.

Во время полета экипаж оценивал системы жизнеобеспечения, радиационные детекторы и скафандры нового поколения. Космонавты также дали имя безымянному лунному кратеру в честь Кэррол Тейлор Уайзман — жены командира, умершей от рака в 2020 году.

Корабль Orion преодолел более 1,1 млн километров. Наибольшее удаление от Земли составило 252 756 миль (около 406 771 км) — больше, чем у экипажа Apollo 13 в 1970 году. Кристина Кох стала единственной женщиной, долетевшей до Луны и вернувшейся обратно. Виктор Гловер — первым темнокожим астронавтом, совершившим этот полет, а Джереми Хансен — первым неамериканцем.

© Фото: NASA/Getty Images
