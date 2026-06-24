В Архангельске офтальмологи удалили клеща из глаза пациента

Врачи Архангельской офтальмологической больницы вытащили клеща, который впился в глаз пациента. Об этом пишет РИА «Новости»



Это редкий случай в офтальмологии, отметили в клинике. «Пациент обратился в кабинет неотложной помощи Архангельской клинической офтальмологической больницы с жалобами на резкую боль и инородное тело в правом глазу. Оказалось, во время поездки на дачу клещ попал в конъюнктивальную оболочку и присосался к ней», — рассказали в больнице.



Врач-офтальмолог Алексей Пихтулов рассказал, что первый подобный случай в его практике. Главная сложность извлечения состояла в том, что конъюнктива — это тонкая ткань, в которой много нервов. Клещ в этой области может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование.



Мужчине сделали местную анестезию и удалили паразита в течение десяти минут. Зрение пациента осталось прежним, воспаления удалось избежать. Для профилактики его направили на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту.