Россиянка пробежала 643 километра и установила мировой рекорд

49-летняя Чекалина пробежала 642,2 километра за 96 часов (это четверо суток!). Спортсменка установила рекорд в бэкъярде — виде сверхмарафона, основанного Гэри Кантреллом. По правилам, участники должны пробегать дистанцию в 6706 метров менее чем за час. Каждый новый круг начинается ровно через час после предыдущего, а оставшееся время бегуны могут потратить на отдых, прием пищи или поход в туалет.