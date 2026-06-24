Исследование: рынок цифровых книг в России растет быстрее рынка бумажных

В 2025 году темпы роста продаж цифровых книг в России обогнали темпы роста бумажных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Российского книжного союза и J’son & Partners Consulting.
За год выручка от продажи цифровых книг выросла на 18,5% — до 23,36 млрд рублей. Бумажный рынок увеличился на 12% — до 110 млрд рублей.
Гендиректор «Литреса» Сергей Анурьев прогнозирует, что в дальнейшем темпы роста сохранятся на уровне 10–20% в год. Эксперт пояснил: «В перспективе книжный рынок будет все больше напоминать рынок онлайн-кинотеатров: при стабильной аудитории основная конкуренция будет идти за время пользователя, его вовлеченность и частоту потребления контента».
Ранее «Книжная индустрия» сообщила, что в первом квартале 2026 года тираж книг в России составил 57,3 млн экземпляров — это минимум за 7 лет. Продажи в физических магазинах за год упали на 18,8%, а оборот составил 36,9 млрд рублей — тоже минимальный показатель за 7 лет.