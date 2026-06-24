Исследование: рынок цифровых книг в России растет быстрее рынка бумажных

Ранее «Книжная индустрия» сообщила, что в первом квартале 2026 года тираж книг в России составил 57,3 млн экземпляров — это минимум за 7 лет. Продажи в физических магазинах за год упали на 18,8%, а оборот составил 36,9 млрд рублей — тоже минимальный показатель за 7 лет.