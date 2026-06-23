A24 представила трейлер фильма «Дебют» — третьего режиссерского проекта Джесси Айзенберга. Музыкальная комедия выйдет в российский прокат, ее выпустит «Вольга», однако даты релиза у ленты пока нет.
Главные роли в картине исполнили Джулианна Мур («Комната по соседству», «Ночи в стиле буги») и Пол Джаматти («Оставленные», «Миллиарды»). В центре сюжета — обычная домохозяйка Мона, которая получает небольшую роль в театральной постановке. Неожиданно она погружается в образ настолько, что готова пойти на конфликт с режиссером.
Айзенберг также написал сценарий и музыку картине. Он уже работал с Мур над своим режиссерским дебютом «Когда ты закончишь спасать мир». В нем актриса сыграла женщину, руководящую шелтером для женщин, пострадавших от домашнего насилия.