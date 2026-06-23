Главные роли в картине исполнили Джулианна Мур («Комната по соседству», «Ночи в стиле буги») и Пол Джаматти («Оставленные», «Миллиарды»). В центре сюжета — обычная домохозяйка Мона, которая получает небольшую роль в театральной постановке. Неожиданно она погружается в образ настолько, что готова пойти на конфликт с режиссером.