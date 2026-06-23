Для исследования компания создала несколько новых чистых аккаунтов и записала, какие из первых 500 видео были созданы человеком, а какие можно отнести к ИИ-слопу. Также проанализировали 10 742 видео в 20 самых популярных категориях: «Еде», «Путешествиях», «Фитнесе» и других. Для каждой категории рассматривали как минимум три самых популярных тега (например, #traveltok и #foodie).