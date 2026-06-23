Еще будут мастерские, где каждый желающий сможет сплести венок, создать коллаж из этнографических фотографий, а также набойки на платки и пояса в технике регионов Русского Севера. Посетители смогут поучаствовать в супрядках — вышивке скатерти с общими песнопениями, а также научиться смешивать травы для чая, создавать гравюры с фольклорными узорами на столетнем станке.