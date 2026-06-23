В Доме творчества Переделкино 27 июня пройдет фолк-фестиваль «Макушка лета. Всем дням день». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Организаторы обещают много творчества, музыки, игр и открытий. В фестивале примут участие ученые фольклористы и антропологи Светлана Адоньева, Любовь Голубева, режиссер Марина Разбежкина и юнгианский аналитик Ольга Кондратова. А резидент Переделкина Сергей Лебедев расскажет, как писатели использовали фольклор в своих произведениях.
На фестивале развернется ярмарка, где можно будет приобрести одежду, духи, обувь и текстиль от небольших брендов. Все товары они создали с оглядкой на прошлое, интегрируя его в свои работы.
Еще будут мастерские, где каждый желающий сможет сплести венок, создать коллаж из этнографических фотографий, а также набойки на платки и пояса в технике регионов Русского Севера. Посетители смогут поучаствовать в супрядках — вышивке скатерти с общими песнопениями, а также научиться смешивать травы для чая, создавать гравюры с фольклорными узорами на столетнем станке.
«Макушка лета. Всем дням день» завершится концертом экспериментальной фолк-группы «Ходила изба».
Организаторы называют фольклор точкой опоры и способом соединения разорванных историй и связей. «Нередко мы слышим, что фольклор в моде, однако эта волна интереса к исконному, народному совсем не похожа на сиюминутную потребность в стилизации», — подчеркнули они.
Еще 27 июня в музейно-выставочном центре в Иванове в рамках фестиваля «Зеркало» пройдет презентация книги «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого.