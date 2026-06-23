В парке аттракционов «Сказка» запускают ночные катания под диджей-сеты

Книги Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков
Rambler&Co: чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет
В Переделкине пройдет фолк-фестиваль — с песнопениями, ярмаркой и концертом «Ходила Изба»
Сын Бекхэмов Ромео дебютирует в кино в драме о теннисистах
Максим Матвеев запускает ювелирный бренд «Микс»
На полу станции метро в Петербурге изобразят шевроны вермахта — и пассажиры будут ходить по ним
В Москве с 6 июля временно закроют станцию МЦД-4 Серп и Молот
Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон
Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта
Аниме про уличные гонки «Инициал „Ди“: Стадия третья» выйдет в российский прокат
Автономный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека
Глава думского комитета по защите семьи: закон о домашнем насилии отпугнет мужчин вступать в брак
На фестивале «Зеркало» в Иванове представят «Запретные техники кино» — первую книгу «Афиши Daily»
Хидэо Кодзима хочет сделать хоррор OD максимально страшным и инновационным
По игре Sea of Thieves снимут фильм
Дженна Ортега — робот, спасающий от одиночества, в трейлере нового фильма Тайки Вайтити
Фестиваль-город: как прошел Пикник Афиши х Сбер в Москве
Дэн Трахтенберг снимет комедийный хоррор по комиксу «Freddy the 13th»
Киану Ривз намерен появиться в фильме по мотивам LEGO
Лили Джеймс снимется в хорроре «Сезоны»
Умер актер Михаил Ножкин, автор песен «Последний бой» и «Последняя электричка»
Певица Глюкоза рассказала, что снималась для мужского журнала Maxim в возрасте 15 лет
Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем
Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм
Samsung перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет
Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин

В парке аттракционов «Сказка» запускают ночные катания под диджей-сеты

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба парка «Сказка»

Московский парк аттракционов «Сказка» запускает ночной формат катаний — Night Riders. Событие пройдет в четыре даты: 27 июня, 4, 11 и 25 июля. Билеты стоят от 2000 рублей.

Диджей-сеты будут звучать с 23.00 до 2.00. Аттракционы будут гореть неоновым светом — всего их более 15, в том числе колесо обозрения. Будут работать точки фастфуда.

1/3
© Пресс-служба парка «Сказка»
2/3
© Пресс-служба парка «Сказка»
3/3
© Пресс-служба парка «Сказка»

Совсем скоро, 11 июля, также откроется уличная территория парка «Остров мечты» — с пятью новыми тематическими локациями и более чем 20 аттракционами. Билет в крытую и уличную части будет единым.

В парке также запустят водный аттракцион — сплав по «горной реке» длиной четверть километра с перепадами до 12 метров. Рядом установят сушилки для одежды.

Расскажите друзьям