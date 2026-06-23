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На фестивале «Зеркало» в Иванове представят «Запретные техники кино» — первую книгу «Афиши Daily»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Афиша Daily»

27 июня в музейно-выставочном центре в Иванове в рамках фестиваля «Зеркало» пройдет презентация книги «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого.

Книгу представят главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина и соавтор, кинокритик Евгений Ткачев. Мероприятие пройдет в рамках вечера издательства «Бомбора» в 17.00.

Книга «Запретные техники кино» — это продолжение одноименного онлайн-спецпроекта. В основу сборника легли интервью Ткачева и Лаврецкого с российскими и зарубежными режиссерами — от Фрэнсиса Форда Копполы до Романа Михайлова. Всего в книге 14 бесед с авторами, которые по-разному переосмысливают границы кинематографа, работают с формой, импровизацией, монтажом и актерской природой кадра.

Бумажная версия существенно расширяет материалы спецпроекта. В книгу вошли небольшие эссе о каждом режиссере, а также эксклюзивные фрагменты интервью, которые ранее не публиковались.

Выход книги дал старт новой книжной серии совместно с издательством «Бомбора» — «Афиша: Книги от „Афиши Daily“», в рамках которой будут выходить исследования современной культуры.

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