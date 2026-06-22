При этом самым кассовым фильмом в истории студии A24 «Закулисье реальности» стало еще на десятый день проката. Тогда его сборы достигли 212,6 млн долларов. Фильм обошел «Марти Великолепного» (191,3 млн) и «Всё везде и сразу» (148 млн).