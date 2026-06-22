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Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination
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Тимоти Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: A24

Тимоти Шаламе («Дюна») и Селена Гомес («Эмилия Перес») озвучат влюбленных в мультфильме «Not Alone» студии Illumination, известной по «Гадкому Я» и «Миньонам». Об этом сообщает Variety. Мультфильм выйдет в мировой прокат 16 апреля 2027 года.

Шаламе подарит голос Джо — замкнутому механику, строящему ракеты и ведущему одинокую жизнь. Гомес озвучит Фрэн — астроботаника, разрабатывающую первую в мире ракету на растительном топливе. Между героями вспыхивает искра.

Появятся и трое крошечных непослушных инопланетян — Данк, Уэлли и Ширм. В доме Джо они будут скрываться от неуклюжего полицейского Зандро. Изобретение Джо и Фрэн станет для них способом добраться домой.

Инопланетян озвучат Роб Брайдон («Барби»), Диана Морган, известная также как Филомена Канк, и Джейми Деметриу («Дрянь»). Полицейского — звезда «Теда Лассо» Бретт Голдштейн.

Об участии Шаламе в новом проекте Illumination уже сообщали инсайдеры Feature First. По их информации, «Not Alone» будет ромкомом в духе «Вверх» от Pixar, а его тизер покажут перед «Миньонами и монстрами».

«Миньоны и монстры» выйдет в мировой прокат 1 июля. В нем забавные желтые существа попадают в Голливуд 1920-х годов и оказываются в фильмах разных жанров — от вестерна до хоррора.

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