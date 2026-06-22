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Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ИМИ

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) совместно с музыкальным лейблом «Legacy Music» выпустил сборник песен, написанных в ходе проекта «ИМИ.Резиденция». Он доступен на стримингах с 19 июня.

Проект проходил с 19 по 27 апреля 2026 года в подмосковном Доме творчества Переделкино. Участники программы работали с менторами, создавали и записывали песни, которые были представлены 18 июня на финальном концерте-квартирнике в пространстве «The Rink», а 19 июня — на всех стриминговых площадках в формате сборника. В числе менторов — Варвара и Егор Убель, Nomad Punk и Митя Неустроев из группы «Базар». 

«Эти песни — не только результат резиденции, но и результат творческого поиска, совместной большой работы и редкой возможности сосредоточиться только на музыке. Музыканты говорят, что этот опыт изменил их жизнь», — говорится в пресс-релизе.

Треклист сборника:

  1. О! Марго и Рубеж Веков — по тротуарам (выходил синглом);
  2. Маша Мирова — понравится;
  3. Аня из Питера и pfctlord — За МКАД;
  4. Ottepel и Варвара Альтова — До скорого;
  5. DEGA — Гильотина;
  6. О!нет и миленхолия — надолинадоли;
  7. Оха и maxim coroletci — не смотри на меня;
  8. Игорь Ку и Юнсн — Натахтари (выходил синглом).
     
© Иллюстрация: ИМИ

Институт музыкальных инициатив — независимая некоммерческая организация, созданная в 2019 году для развития музыкальной индустрии в России. В ней организуют образовательные программы, сервисы, исследования, профессиональное сообщество и новые возможности для карьерного роста.

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